24.03.2020 - 14:13 | | ANTALYA (AA)
Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı
Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını tedbir amacıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Antalyaspor Store'a ait tüm mağazalarımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bugünden geçerli olmak üzere kapanmıştır. İkinci bir karar alınana kadar mağazalarımız, toplum sağlığı nedeniyle kapalı kalacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
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