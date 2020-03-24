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24.03.2020 - 14:13 | | ANTALYA (AA)

Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını tedbir amacıyla geçici olarak kapatma kararı aldı.

Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Antalyaspor Store'a ait tüm mağazalarımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bugünden geçerli olmak üzere kapanmıştır. İkinci bir karar alınana kadar mağazalarımız, toplum sağlığı nedeniyle kapalı kalacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Antalyaspor tüm mağazalarını geçici olarak kapattı

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