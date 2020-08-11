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11.08.2020 - 21:48 | | AA

Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollar ayırdı!

Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı.

Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollar ayırdı!
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Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı. 

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollar ayırdı

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