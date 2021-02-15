Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 'de 25. haftanın perdesi Antalya'da kapanacak. 8 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor, 31 puanla 9. sırada bulunuyor. 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Malatyaspor ise 29 puanla 11. basamakta.

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Serkan Tokat'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Bahadır, Eren, Hakan, Nuri, Ribeiro, Amilton, Sam, Orgill

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Mallan, Zeki, Adem, Kubilay, Tetteh