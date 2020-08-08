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08.08.2020 - 12:30 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

FRAPORT TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki yeni sezonun ilk antrenmanında kırmızı beyazlılar 3 gruba ayrılarak çalıştı. İdmanı Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler de izledi. Kırmızı beyazlılar, günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü Afyonkarahisar'da kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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