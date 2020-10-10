10.10.2020 - 21:19 |
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor'un milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Yukatel Denizlispor ile yaptığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor'un milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Yukatel Denizlispor ile yaptığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'in sahasında oynanan karşılaşmada konuk ekipten Mesanovic'in 85'inci dakikada attığı gole Antalyaspor, 88. dakikada Jahovic ile yanıt verdi.
Başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.