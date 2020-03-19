Antalyaspor'da 2 eksik! Beşiktaş maçı öncesi...

FRAPORT TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlılarda Bahadır Öztürk ile Charles sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. Cumartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışan kırmızı beyazlılar, ikinci bölümde de taktik maç yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor'da Bahadır Öztürk ile Charles sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Bahadır'ın tedavi sürecinde sezonu kapattığı bildirildi.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini Beşiktaş maçında da sürdürmeyi hedefliyor. Sezonun ikinci devresinde Tamer Tuna yönetiminde 9 maçta 1 mağlubiyet sonrası 4'er beraberlik ve galibiyet elde eden kırmızı beyazlılar, Beşiktaş maçından puanla dönmeyi hedefliyor.