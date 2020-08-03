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03.08.2020 - 14:24 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-

Antalyaspor'da 3 futbolcu geri dönüyor

Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere, kırmızı-beyazlıların perşembe günü başlayacağı kampa katılacak.

Antalyaspor'da 3 futbolcu geri dönüyor
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Fraport TAV Antalyaspor'un kiralık olarak başka takımlarda forma giyen futbolcuları Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere, kırmızı beyazlıların perşembe günü başlayacağı kampa katılacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın performansa göre yapacağı değerlendirme sonrası futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı belirlenecek.

Antalyasporda 3 futbolcu geri dönüyor

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına perşembe günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayacak. Tesislerde sağlık kontrolü ve 2 günlük antrenmanın ardından kırmızı beyazlılar, 10 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa girecek. Fraport TAV Antalyaspor'un kampına geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 3 futbolcusu da katılacak. Antrenmanlarda yer alacak Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere'nin geçen sezon takımlarındaki performansı ve antrenman değerlendirmelerine göre geleceği belli olacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime hazırlayacağı rapora göre takımda kalması gereken futbolcular, transfer çalışmaları ve yolların ayrılacağı futbolcular belirlenecek.

Kırmızı beyazlılar Afyonkarahisar kampına İstanbul'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için ara verecek. 22-30 Ağustos'ta yapılacak turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe yer alacak. Turnuvanın ardından ikinci kamp süreci için Afyonkarahisar'a dönecek kırmızı beyazlılar yeni sezona iki kamp dönemi geçirerek hazırlanacak. Kırmızı beyazlılar, ligde oynanacak ilk maçtan bir hafta önce Antalya'ya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, ligin ilk maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanlarla tamamlayacak.

Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, Charles, N'dinga, Chico, Salih Dursun ve Yekta Kurtuluş ile yolların ayrılması bekleniyor. Fredy ile yeni sözleşme imzalamayı planlayan Fraport TAV Antalyaspor, transfer döneminde dahil edeceği futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi istiyor.

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