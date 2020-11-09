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09.11.2020 - 11:52 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor'da 3 futbolcuya milli davet

FRAPORT TAV Antalyaspor'da Bünyamin Balcı ümit milli takım, Fedor Kudryashov Rusya milli takımı, Fredy de Angora milli takımı kadrosuna çağrıldı.

Antalyaspor'da 3 futbolcuya milli davet
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FRAPORT TAV Antalyaspor'da Bünyamin Balcı ümit milli takım, Fedor Kudryashov Rusya milli takımı, Fredy de Angora milli takımı kadrosuna çağrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig'in 8'inci haftasını 9 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı beyazlı futbolcular, çarşamba günü antrenmana başlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 22 Kasım'da sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacak.

Fraport TAV Antalyaspor'da yönetimin teknik direktör arayışı da devam ediyor. Görüşmelerini sürdüren kırmızı beyazlılarda yönetim takımın çarşamba günü günü yapacağı antrenmanı yeni teknik direktörle gerçekleştirmesini planlıyor. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen kırmızı beyazlılar, yeni teknik direktörle puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

Kırmızı beyazlılarda Bünyamin Balcı ümit milli takım, Fedor Kudryashov Rusya milli takımı, Fredy de Angora milli takımı kadrosuna davet edildi. Kırmızı beyazlılarda milli takımlarda forma giyen 3 futbolcu, antrenman sürecinde takımda yer almayacak.

Antalyasporda 3 futbolcuya milli davet

 

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