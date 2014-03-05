05.03.2014 - 12:32 | | ANTALYA (AA)
Antalyaspor'da 4 eksikle antrenman
Medical Park Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, hafta sonu sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmana kırmızı-beyazlı futbolcular, koşuyla başladı. Antrenman, kısa mesafede pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Joseph Boum'un takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana A Milli Takım'daki Murat Duruer, Ümit Milli Takım'daki Emrah Başsan ile Kamerun Milli Takımı'na çağrılan Enoh katılmadı.