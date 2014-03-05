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05.03.2014 - 12:32 | | ANTALYA (AA)

Antalyaspor'da 4 eksikle antrenman

Medical Park Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor'da 4 eksikle antrenman
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Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor, hafta sonu sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmana kırmızı-beyazlı futbolcular, koşuyla başladı. Antrenman, kısa mesafede pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Joseph Boum'un takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana A Milli Takım'daki Murat Duruer, Ümit Milli Takım'daki Emrah Başsan ile Kamerun Milli Takımı'na çağrılan Enoh katılmadı.

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