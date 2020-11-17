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17.11.2020 - 10:49 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor'da 7 eksik

FRAPORT TAV Antalyaspor'un pazar günü oynayacağı, 'Antalya derbisi' olarak adlandırılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında, kart cezası nedeniyle Jahovic, sakatlığından dolayı da Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ile Fredy sahada olmayacak.

Antalyaspor'da 7 eksik
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un pazar günü oynayacağı, 'Antalya derbisi' olarak adlandırılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında, kart cezası nedeniyle Jahovic, sakatlığından dolayı da Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ile Fredy sahada olmayacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın karşılaşması Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Antalya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada iki takım da galibiyeti hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ligdeki ilk karşılaşmasını oynayacak.

Antalya derbisinde iki takım pazar günü 14'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 8'i Süper Lig, 2'si 1. Lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 13 maç oynadı. Bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 6, Fraport TAV Antalyaspor 5 maç kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takımın Süper Lig'deki 8 karşılaşması ise Aytemiz Alanyaspor'un 2, Fraport TAV Antalyaspor'un 5 galibiyeti ile sonuçlandı. 1 maç da berabere tamamlandı.

Kırmızı beyazlılarda kart cezası nedeniyle Jahovic, sakatlığından dolayı da Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ile Fredy forma giyemeyecek.

Antalyasporda 7 eksik

 

 

 

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