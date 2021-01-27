Antalyaspor'da Amilton ve Fredy etkisi

Süper Lig'in ilk devresini 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle kapatan Fraport TAV Antalyaspor, ikinci devrenin ilk haftasında Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da ilk devrede oynanan 21 maça 31 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton ile 30 yaşındaki Angolalı Fredy damga vurdu. 2 oyuncu atılan 20 golün 11'ine direkt katkı sağladı.

AMİLTON 2 GOL, 4 ASİST

Antalyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Amilton, sezonun ilk devresinde takımı adına ligde 17 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu. Brezilyalı oyuncu 1397 dakika sahada kalırken 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Amilton, takımı adına 1 kez de Türkiye Kupası maçında 22 dakika görev alırken, gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.

FREDY 1 GOL, 4 ASİST

30 yaşındaki Angolalı oyuncu Fredy ise, takımı adına ilk devrede oynanan maçların 16'sında sahada kendsine yer buldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu ligdeki 16 maçta 1325 dakika da yeşil zeminde sahada kalırken 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Fredy, Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta sahada olurken, 1 gol atma başarısı elde etti.

EN ÇOK KART GÖREN OYUNCULAR

Fraport TAV Antalyaspor'da Amilton ve Fredy takımın en çok kart gören oyuncuları konumundalar. 2 oyuncu kırmızı beyazlıların ligde gördüğü 37 sarı kartın 11'ini gördü. Fredy, ligde oynanan maçlarda 6 sarı kart görerek takımın en çok sarı kart gören oyuncusu konumunda bulunuyor. Amilton ise, 5 sarı kartla ikinci sırada yer alırken, 1'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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