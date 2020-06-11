Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
11.06.2020 - 21:18 | |   ANTALYA (AA) -

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
ABONE OL

 Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe ile başlayan antrenmanın sonunda futbolcular, şut çalışması yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra İstanbul'a hareket edecek.

Antalyasporda Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Erdoğan Yeşilyurt'un imzayı attıktan sonraki ilk sözleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi
    Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi
  2. Son dakika - Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!
    Son dakika - Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!
  3. Göztepe’nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak
    Göztepe’nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak
  4. Rafael Pereira, Portekiz ekiplerinin hedefinde
    Rafael Pereira, Portekiz ekiplerinin hedefinde
  5. Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik yapıldı
    Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik yapıldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi

Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için yola çıktı

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için yola çıktı

Sıradaki Haber