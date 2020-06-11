Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe ile başlayan antrenmanın sonunda futbolcular, şut çalışması yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra İstanbul'a hareket edecek.