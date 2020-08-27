Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
27.08.2020 - 19:16 | | AA

Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalyaspor Kulübü, altyapı ve amatör branşların kullanımındaki tesislerde görev yapan bir çalışanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Antalyaspor'da bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABONE OL

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde görev yapan bir çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."

Antalyasporda bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Arsenal 2020-21 Sezonu Deplasman Formalarını Tanıttı

Flamengo, Diego Ribas'ın sözleşmesini uzattı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberler | Gent, Sinan Bolat'ı kadrosuna kattı!
    Transfer haberler | Gent, Sinan Bolat'ı kadrosuna kattı!
  2. 2020-2021 sezonu hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi
    2020-2021 sezonu hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi
  3. Fenerbahçe'de Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı
    Fenerbahçe'de Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı
  4. Trabzonspor'da sponsorluk anlaşması
    Trabzonspor'da sponsorluk anlaşması
  5. Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu'nun peşinde!
    Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu'nun peşinde!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Younes Belhanda için Gremio iddiası!

Transfer haberleri | Younes Belhanda için Gremio iddiası!

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası

Lazio, kaleci Reina'yı transfer etti

Lazio, kaleci Reina'yı transfer etti

Son dakika | Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Bankalar Birliği...'

Son dakika | Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Bankalar Birliği...'

Sıradaki Haber