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12.05.2020 - 10:55 |

Antalyaspor'da Charles krizi!

Karantina prosedürlerinin etkisiyle Brezilya'da kalan Antalyasporlu futbolcu Charles'a, eski kulübü Cruzeiro'nun 750 bin TL ödemesine hükmedildi.

Antalyaspor'da Charles krizi!
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Antalyaspor'un karantina sürecinde Brezilya'da kalan ve kulüp tarafından yeniden Türkiye'ye getirilmesinin yolları aranan oyuncusu Charles, ülkesinde eski kulübüyle mahkemelik oldu. Cruzeiro'nun borcu olan futbolcuya, devam eden yasal süreçte borcuna karşılık emlak teklif ettiği ancak bunun oyuncu tarafından kabul edilmediği bildirildi.

Mahkeme ödeme kararı verdi
Brezilya basınına göre mahkeme son olarak davayla ilgili kararını verdi, 611 bin Brezilya reali (750 bin TL) kulübün futbolcuya ödemesine hükmetti. Futbolcu bir yandan Türkiye'ye dönüşün yollarını ararken, bir yandan da finansal açıdan sıkıntı içerisinde olan Brezilya kulübünden parasını tahsil etmeye çalıştığı belirtildi.

Brezilya'dan geri dönemedi
Antalyaspor, sakatlığının tedavisi için kısa süreliğine gittiği ülkesinde karantina prosedürü çıkınca geri dönemeyen Brezilyalı oyuncusu Charles için geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Kulüp, kendisini Antalya'ya getirmek için çalışma başlatmıştı.

 Antalyasporda Charles krizi

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