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11.08.2020 - 16:09 | | AA

Antalyaspor'da Charles Silva ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles Silva ile yollar ayrıldı.

Antalyaspor'da Charles Silva ile yollar ayrıldı
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Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles Silva ile yollar ayrıldı.

Antalyasporda Charles Silva ile yollar ayrıldı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 105 maçta 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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