Antalyaspor'da Ersun Yanal ile gelen rekor

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Sidney Sam attı.

Deplasmanda oynadığı son 4 maçta gol yemeyen ve 2. galibiyetini alan Antalyaspor, bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Ersun Yanal ise Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son 15 maçta sadece 1 kez yenildi ve 10. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 29'a yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste 5. maçını kaybetti ve 19 puanda kaldı.

Antalyaspor, bir sonraki lig maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Konyaspor'a konuk olacak.

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