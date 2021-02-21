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21.02.2021 - 19:08 |

Antalyaspor'da Ersun Yanal puan hedefini açıkladı!

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kazanmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade ederek, "Ligin 37 puan üstündeki kademeye geçmek ve orada üstlere gitmek istiyoruz." dedi.

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Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kazanmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade ederek, "Ligin 37 puan üstündeki kademeye geçmek ve orada üstlere gitmek istiyoruz." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün planını iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti. 

Kendilerinin de çok daha organize olmaya çalışan bir takım olduklarını anlatan Yanal, şunları kaydetti: 

"Oyuncularımız da bu konuda iştahlı. Bugün istediğimiz, kazanmaya yönelik savunmayı iyi yaptık. Oradan geçişlerde de rakibi zora soktuk. Kazanacak çok fazla pozisyon bulduk. Çalıştığımız organizasyonları iyi uyguladık. Gelişmekte olan ve bu konuda iştahlı bir takımız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." 

Yanal, 12 maçtır yenilmediklerinin hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti: 

"Biz kazanmak için mücadele ediyoruz. Takım oyununda da kazanma stratejisi geliştiriyoruz. Yaptığımız tüm duruş, çalışma kazanmak için. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de kazanmak istedik ama olmadı. Ligin 37 puan üstündeki kademeye geçmek ve orada üstlere gitmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirip daha iyi oynamak istiyoruz. Biz sayıları çok önemsemiyoruz. Bizi ilgilendiren şey, kazanmak." 

Maç sırasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Orgill hakkında ise Yanal, "Herhangi bir sorunu yok. Aramıza katılacak. Bizimle uçakta olacak." diye konuştu.

Antalyasporda Ersun Yanal puan hedefini açıkladı

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