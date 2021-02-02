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02.02.2021 - 22:37 | | ANTALYA (AA) -

Antalyaspor'da genel kurula doğru

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, 9 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek Antalyaspor AŞ Genel Kurulu öncesi taraftarlarla buluştu.

Antalyaspor'da genel kurula doğru
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleriyle Hasan Subaşı Tesisleri'nde bir araya geldi. Taraftar derneğinin başkanı Gürhan Güneyli ve beraberindekiler, genel kurul öncesi görüşlerini paylaştı.

Güneyli, yaptığı konuşmada, göreve gelecek olan yeni yönetimin her zaman arkasında olacaklarını, kulübün çok daha iyi yönetilmesi adına gereken desteği vereceklerini söyledi.

Kulüp yöneticileri Mehmet Yaman, Aziz Çetin ve Ramazan Karabulut da ziyarette hazır bulundu.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, 19 Ocak'ta Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kulüpte, yeni başkan ile yönetimin belirlenmesi için 9 Şubat Salı günü genel kurula gitme kararı alınmıştı.

Antalyasporda genel kurula doğru

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