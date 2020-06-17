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17.06.2020 - 13:10 | | DHA

Antalyaspor'da hedef kupa

FRAPORT TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Türkiye Kupası'nda kardeş kulübümüz Alanyaspor ile oynayacağız. Final oynamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu" dedi.

Antalyaspor'da hedef kupa
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı ikinci maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 20.45'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Antalya'da Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın yarı final mücadelesini kazanan takım, Trabzonspor'un rakibi olacak.

Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, ısınma çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının taktik provasının gerçekleştirildiği çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, kırmızı beyazlı takımın ligde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi istediğini ve her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi. Takımın kupa maçına odaklandığını dile getiren Süğlün, "Türkiye Kupası'nda kardeş kulübümüz Alanyaspor ile oynayacağız. Final oynamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Biz her maçı kazanmak, her maçta iyi mücadele etmek istiyoruz. İyi bir takımımız, iyi bir teknik direktörümüz, iyi bir yönetimimiz var. Her şey yolunda" diye konuştu.

Antalyasporda hedef kupa

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