KoronavirÃ¼s sonrasÄ± SÃ¼per Lig'de ertelenen maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan Fraport TAV Antalyaspor, gelecek hafta antrenmanlara baÅŸlamayÄ± planlÄ±yor. Liglere verilen arada telekonferans yÃ¶ntemiyle futbolcularÄ±n kaldÄ±klarÄ± yerde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Fraport TAV Antalyaspor, baÅŸkan Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n sahibi olduÄŸu Belek'teki Regnum Carya Otel'de kampa girecek. Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bÃ¼tÃ¼n uyarÄ±larÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ± amaÃ§lanan kamp programÄ± kulÃ¼p yÃ¶netici ve teknik heyetin gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi toplantÄ± sonrasÄ± kesinlik kazanacak.

Ligin ikinci devresi teknik direktÃ¶r Tamer Tuna'nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±yla yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, koronavirÃ¼s nedeniyle ertelenen lig maÃ§larÄ± Ã¶ncesinde 26'ncÄ± haftayÄ± 30 puanla 11'inci sÄ±rada tamamladÄ±. SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son 8 maÃ§Ä± kaybetmeyen kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, lige verilen aranÄ±n sona ermesiyle ilk maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak. KÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar 28'inci hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor, 29'uncu hafta maÃ§Ä±nda Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, 30'uncu hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir, 31'inci hafta maÃ§Ä±nda Trabzonspor, 32'inci hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor, 33'Ã¼ncÃ¼ hafta maÃ§Ä±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ve ligin son haftasÄ±nda Galatasaray ile oynayacak.

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