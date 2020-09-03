03.09.2020 - 11:48 | | İHA
Son Dakika | Antalyaspor'da korona virüs şoku!
Süper Lig ekibi Antalyaspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre 5 kulüp çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığı belirlendi.
Fraport TAV Antalyaspor, 5 kulüp çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."
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