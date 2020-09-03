Son Dakika | Antalyaspor'da korona virüs şoku!

Fraport TAV Antalyaspor, 5 kulüp çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."

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