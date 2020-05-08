Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
08.05.2020 - 15:45 | | Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA) / İHA

Antalyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe koronavirüs testi yapılan Fraport TAV Antalyaspor'da sonuçların tamamı negatif çıktı.

Antalyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Antalyaspor'da COVID-19 testleri tamamlandı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıktı. Test sonuçlarına göre, takımın antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı belirlendi. Kırmızı beyazlılar antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacak.

 

 

Trabzonspor'un testleri negatif çıktı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek transferini açıkladı!

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek transferini açıkladı!

Belarus Ligi'nde 8. maç haftası başlıyor

Belarus Ligi'nde 8. maç haftası başlıyor

Aydın'da Meryem Boz uzattı

Aydın'da Meryem Boz uzattı

2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi

2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi

Sıradaki Haber