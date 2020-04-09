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09.04.2020 - 23:18 | | AA

Antalyaspor'da telekonferanslÄ± antrenmanlar sürüyor

Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, telekonferans yÃ¶ntemiyle antrenmanlarÄ±nÄ± aksatmÄ±yor.Â

Antalyaspor'da telekonferanslÄ± antrenmanlar sürüyor

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle evlerinde kalan Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, telekonferans yÃ¶ntemiyle antrenmanlarÄ±nÄ± aksatmÄ±yor.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, her gÃ¼n kendilerine verilen programÄ± bireysel olarak uygulayan futbolcular, iki gÃ¼nde bir telekonferans sistemiyle bir araya gelerek antrenmanlarÄ±na devam ediyor.Â 

GÃ¼n aÅŸÄ±rÄ± toplu halde idman yapma fÄ±rsatÄ± bulan oyuncular, aynÄ± zamanda takÄ±m ruhunun da gÃ¼Ã§lÃ¼ tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Teknik direktÃ¶r Tamer Tuna ve antrenÃ¶rlerin yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmaya bazÄ± futbolcular evlerinden, bazÄ±larÄ± konakladÄ±klarÄ± otelden katÄ±lÄ±rken, Charles da Silva Brezilya, Ferhat Kaplan Ã‡anakkale, Veysel SarÄ± Ä°stanbul, Hakan Ã–zmert ise Sakarya'daki evlerinden sisteme baÄŸlanarak antrenmanda yer aldÄ±.Â 

Ã‡alÄ±ÅŸmada futbolcularÄ±n oldukÃ§a neÅŸeli ve istekli olduklarÄ± dikkati Ã§ekti.

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