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13.06.2020 - 12:17 | | Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) -

Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video yayınladı.

Antalyaspor'dan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'e verilen aranın ardından 27'nci hafta karşılaşmasında yarın Beşiktaş ile oynayacak. Kırmızı beyazlı kulüp sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüyle koronavirüse yönelik tedbir kapsamında tribünde yer alamayacak taraftarına mesaj verdi.

"Tribünler sensiz olsa da sessiz değil. Kalbimizin en özel yerinde tezahüratlarınızı duyuyoruz. Biliyoruz ki yanımızdasınız" mesajıyla yayınlanan videoda Antalya Stadyumu'nun soyunma odasında Boffin, Sinan Gümüş, Nazım Sangare'nin formasını giymesinin ardından teknik direktör Tamer Tuna diğer futbolculara taktik veriyor. Tünelden geçen futbolculardan Podolski'nin yeşil sahaya çıkması ve Hakan Özmert'in sahadaki görüntüleri yer alıyor.

Görüntünün son bölümünde ise taraftar tezahüratı eşliğinde takım halinde yer alan kırmızı beyazlılar, "Tribünlerde olmasanız da siz bizim gönlümüzdesiniz. Biz Antalyasporuz" mesajı veriyor.

Antalyaspordan tribünde yer alamayacak taraftarlar için özel video

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