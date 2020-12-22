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22.12.2020 - 11:20 | | Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) -

Antalyasporlu Amilton ilki yaşadı

Akdeniz ekibinin 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 asistle takımın en fazla asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Antalyasporlu Amilton ilki yaşadı
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un, Brezilyalı başarılı orta saha oyuncusu Amilton, HES Kablo Kayserispor maçında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu 3 asistle takımın en fazla asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasının kapanış maçında sahasında HES Kablo Kayserispor'u Amilton ve Fredy'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle puanını 17'ye yükselterek haftayı 12'inci sırada tamamladı.

'AMİLTON BU SEZON İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI'

Akdeniz ekibi Antalyaspor'da Kayserispor maçında gol atma başarısı elde eden Brezilyalı orta saha oyuncusu Amilton ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Amilton, yaptığı 3 asistle de takımının en fazla asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında asist yaptı. Amilton, 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında ise kırmızı kart görerek 2 hafta takımını yalnız bıraktı.

'11 MAÇ 898 DAKİKA SAHADA KALDI'

Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu bu sezon 11 Süper Lig maçında takımı adına sahada yer aldı. Amilton, 11 maçta 898 dakika sahada kalarak Kudryashov, Boffin, Nuri Şahin ve Veysel Sarı'dan sonra en çok sahada kalan oyuncu oldu. Brezilyalı oyuncu, bu sezon 1 Türkiye Kupası maçında da 22 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.

Antalyasporlu Amilton ilki yaşadı

Maç özeti | Cagliari-Inter

 

 

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