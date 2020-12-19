Antalyaspor'un parlayan yıldızı: Gökdeniz Bayrakdar

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un sezon başında TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon görev aldığı maçlarda takımına büyük katkıda bulundu. Genç oyuncu ligde oynanan 12 maçın 11'inde görev aldı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu sadece ligin ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında takımı adına forma giyemedi.

SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜ BEŞİKTAŞ'A

Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un genç oyuncusu Bayrakdar, ligin 2'nci haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Beşiktaş maçının 77'nci dakikasında oyuna girerken, takımının tek golünü attı. İleri uç oyuncusu bu golle Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Gökdeniz Bayrakdar ligdeki bir diğer golünü ise 10'uncu haftada deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kaydetti. Genç oyuncu 53'üncü dakikada skor 1-1 iken girdiği maçta takımını 2-1 öne geçirse de mücadele 2-2 sona erdi.

TAKIMININ KUPADA TURLAMASINI SAĞLADI

Antalyaspor'un gelecek adına umut vadeden forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyme başarısı gösterdi. Genç oyuncu, 1-0 kazanılan Beypiliç Boluspor ile oynanan 5'nci tur maçında takımının tek golünü attı. Bayrakdar, bu golle takımının son 16 takım arasına kalmasını sağladı.

Genç oyuncu Bayrakdar, ligde 12 maç sonunda 417 dakika sahada kalırken, 3 golü bulunan Veysel Sarı'dan sonra takımının en skorer oyuncularından biri oldu. Antalyaspor'da Gökdeniz ile beraber Podolski ve Sidney Sam'in 2'şer golü bulunuyor.

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