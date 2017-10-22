Antetokounmpo'dan kariyer rekoru

NBA'e 11 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Portland Trail Blazers karşılaşmasını 113-110 kazandı.

Bucks'ta 44 sayı ve 8 ribauntla oynayan Antetokounmpo, galibiyetin mimarı oldu. Khris Middleton 18 ve Tony Snell 17 sayı kaydetti.

Trail Blazers'ta Damian Lillard ve C.J. McCollum 26'şar sayı, Yusuf Nurkic ise 17 sayı, 11 ribaunt üretti.

Curry ve Durant atıldı, Warriors kaybetti

Konuk olduğu Memphis Grizzlies'e 111-101 yenilen son şampiyon Golden State Warriors, 3. maçında 2. mağlubiyetini aldı. Mücadeleye, Warriors'ın all-star oyuncuları Stephen Curry ve Kevin Durant'in oyundan atılması damga vurdu.

Curry, bitime 45 saniye kala yaşanan bir pozisyonun ardından kararını beğenmediği hakeme dişliğini fırlattı. Hakem önce Curry'yi sonrasında ise itirazını sürdüren Durant'i oyundan ihraç etti.

Grizzlies'in İspanyol pivotu Marc Gasol 34 sayı ve 14 ribauntla "double double" yaptı. Tyreke Evans 12 sayı, 7 ribaunt, Mike Conley de 10 sayı, 7 asistlik katkıda bulundu.

Warriors'ta Curry'nin 37 sayı, 6 ribaunt ve Kevin Durant'in 29 sayı, 13 ribaunt, 3 blokluk performansı yenilgiyi önleyemedi.

Cavaliers'a evinde soğuk duş

Orlando Magic, şampiyonluk adayları arasındaki Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 114-93 mağlup etti.

Magic'i galibiyete, 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üreten Nikola Vucevic, 12 sayı, 10 asistle "double double" yapan D.J. Agustin ve kenardan gelerek 19 sayı atan Jonathon Simmons taşıdı.

Cavaliers'ta LeBron James 22 sayı, Kevin Love 19 sayı, 9 ribaunt ve Iman Shumpert 21 sayı, 7 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise, 8 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 128-94

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 77-87

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 93-114

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 107-91

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 111-101

Miami Heat-Indiana Pacers: 112-108

New York Knicks-Detroit Pistons: 107-111

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 113-110

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 96-79

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 96-87

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 130-88