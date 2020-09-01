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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Anthony Gordon, Everton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
01.09.2020 - 18:47 | | AA

Anthony Gordon, Everton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Everton, genç futbolcu Anthony Gordon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Anthony Gordon, Everton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Everton, genç futbolcu Anthony Gordon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Everton Kulübü, 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Gordon ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Altyapısından yetiştiği Everton'da ilk resmi maçına Aralık 2017'de 16 yaşındayken çıkan Gordon, Premier Lig'de geçen sezon 11 karşılaşmada forma giymişti.

Anthony Gordon, Everton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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