Ara taransfer dönemini için geri sayım başladı. Takımların bazıları transferlerini tamamladı bazıları ise görüşmelerini sürdürüyor. Taraftar sbir yandan son gelişmeleri takip ederken bir yandan da "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorusuna cevap araıyor.

ARA TRANSFERLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen ara transfer dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başladı ve 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

İLK YARIDA 62 ÜLKEDEN 225 FUTBOLCU TOP KOŞTURDU

Ligin ilk yarısında yapılan 153 maçta toplamda 429 futbolcu görev aldı. Bu oyunculardan 225'inin yabancı olması dikkati çekti.

Çok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin ilk devresinde Galatasaray ve Medipol Başakşehir 16'şar, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 15'er yabancı futbolcuya görev verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile Gençlerbirliği 13'er, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor 12'şer yabancı futbolcu oynattı.

Fenerbahçe, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe 11'er yabancı futbolcuya görev verirken Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10'ar yabancı oyuncu ter döktü.