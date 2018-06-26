Arap takımları sınıfta kaldı

2018 FIFA Dünya Kupası’nda Arap takımlarının kötü grafiği dikkatlerden kaçmadı.

Grup aşamalarını geçemeyen ve henüz ilk 2 maçlar sonunda elenen Suudi Arabistan, Fas, Mısır ve Tunus hayal kırıklığı yarattı.

Kuzey Afrika ülkeleri olarak da kabul edilen Fas, Mısır ve Tunus üçlüsü ilk kez aynı anda bu dev kupaya katılmışlardı.

Suudi Arabistan ise beşinci kez geldiği dev organizasyonda sınıfta kaldı.