Arap ülkelerinin Dünya Kupası serüveni

Dünya kupalarında Arap dünyasından Fas, Suudi Arabistan, Tunus, Mısır, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak mücadele etti.

Arap ülkeleri, dünya kupalarına toplam 21 kez katılma başarısı gösterdi.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda Arap dünyasından Fas, Suudi Arabistan, Tunus ve Mısır yer alacak.

Fas, Suudi Arabistan ve Tunus

Arap ülkeleri içinde dünya kupalarına en çok katılanlar Fas, Suudi Arabistan, Tunus ve Cezayir oldu.

Dört Arap ülkesi de finallerde 4'er kez mücadele etme şansı buldu. Mısır 2, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak ise birer kez kupada yer aldı.

Arap ülkelerinin mücadele ettikleri dünya kupaları şunlar:

Fas (4): 1970, 1986, 1994, 1998

Suudi Arabistan (4): 1994, 1998, 2002, 2006

Tunus (4): 1978, 1998, 2002, 2006

Cezayir (4): 1982, 1986, 2010, 2014

Mısır (2): 1934, 1990

Birleşik Arap Emirlikleri (1): 1990

Kuveyt (1): 1982

Irak (1): 1986

İlk katılan Mısır

Arap ülkeleri içinde dünya kupalarına katılan ilk ülke Mısır oldu.

Mısır, 1934'te İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele ederken, ikinci ve son Dünya Kupası'na ise 56 yıl sonra yine İtalya'da yapılan 1990 Dünya Kupası'na katıldı.

Sadece 3 ülke ilk turu geçti

Dünya kupalarına katılan 8 Arap ülkesi içinde sadece Fas, Suudi Arabistan ve Cezayir ilk tur grup maçlarını geçerek, ikinci tura kaldı.

Fas, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere, Polonya ve Portekiz'in önünde grubunu lider tamamladı. Kuzey Afrika ülkesi, son 16 maçında ise Almanya karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılıp elendi.

Suudi Arabistan ise 1994 Dünya Kupası'nda Hollanda, Belçika ve Fas'ın bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlayıp, bir üst tura çıktı. Suudi Arabistan, ikinci turda İsveç karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılıp, turnuvaya veda etti.

Cezayir de Brezilya'daki son Dünya Kupası'nda Belçika, Rusya ve Güney Kore'nin yer aldığı gruptan ikinci sırada yer alıp son 16 turuna kaldı. Cezayir, bu turda şampiyon Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

64 maç yaptılar

Dünya kupalarına katılan 8 Arap ülkesi, toplam 64 maça çıktı.

Bu 64 maçın 8'inden galip ayrılan Arap ülkeleri milli takımları, 40 kez yenildi, 16 kez de berabere kaldı. Arap takımları 50 gol atarken, kalesinde 113 gol gördü.

En çok maç yapanlar Fas, Suudi Arabistan ve Cezayir

Dünya kupalarında en çok maç yapan Arap ülkeleri Fas, Suudi Arabistan ve Cezayir.

Üç ülke milli takımları 13'er maça çıkarken, Tunus ise 12 karşılaşmada sahada yer aldı.

Fas, Tunus, Suudi Arabistan ve Cezayir kupalarda galibiyet alırken, Mısır, Kuveyt, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ise galibiyetle tanışamadı. Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca dünya kupalarında puan almayı da başaramadı.

Arap ülkelerinin performansı

Arap Ülkelerinin dünya kupaları performansı şöyle:

Ülke O G B M A Y P

1.Cezayir 13 3 3 7 13 19 12

2. Fas 13 2 4 7 12 18 10

3. Suudi Arabistan 13 2 2 9 9 32 8

4. Tunus 12 1 4 7 8 17 7

5. Mısır 4 0 2 2 3 6 2

6. Kuveyt 3 0 1 2 2 6 1

7. Irak 3 0 0 3 1 4 0

8. B.Arap Emirlikleri 3 0 0 3 2 11 0

TOPLAM64 8 16 40 50 113 40

En golcüsü Sami Al Jaber

Arap ülkeleri milli takımlarının dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu Suudi Arabistanlı Sami Al Jaber oldu.

Al Jaber, 3 golle ilk sırada yer alırken, Cezayirli Salah Assad, Mısırlı Abdel Rahman Fawzi, Suudi Arabistan'dan Fuad Amin ve Fas'tan Salaheddine Bassir ile Abderrazak Khairi ise 2'şer golle üçüncü sırayı elde ettiler.