"Arda konusu teknik bir karar"

Arda Turan’ın milli takım kadrosuna alınmaması konusuna değinen Başkan Demirören, “Olayları teknik ve idari olarak ayırmalıyız” dedi.

Demirören, “Biz federasyon olarak idari konulara bakarız. Bir futbolcunun oynayıp oynamaması başkanın işi değildir, teknik kadro karar verir. Arda kulübünde 6 ay oynamadığı zaman da, niye alındı diye sormadık. Hocamız basına çıkmadan 5 dakika önce bana listeyi gönderir yine gönderdi, bazı değişiklikler yaptım dedi, hayırlı olsun dedim” yorumunu yaptı.

‘Tekrar çağrılır’

Yıldırım Demirören, “Bu hocanın tercihi ve sorumluluğu da üzerine aldı. Fatih hoca kızdım diye bir oyuncuyu almamazlık yapmaz, teknik bir konudur. Dünyanın hiçbir yerinde bir oyuncu alınmadı diye bu kadar eleştiri olmaz. Yöneticiler de arayıp alınmadınız kusura bakmayın demez. Bu sefer hocanın almadığını başkan aradı diye başka bir konu tartışılır. Arkadan oynama olur, benim yapımda bu yok ben onu yapmam. İnşallah Kosova maçında kadroya çağrılır ama hocamız karar verecek” ifadelerini de kullandı.

‘Kapımız tüm futbolculara açık’

‘’Biz bir futbolcuya kapılarımızı kapatabilir miyiz? Herkes gelebilir. İlk gün Hırvatistan’da bunu söyledim. Fatih hoca gibi biri, kızdım diye oyuncu almamazlık etmez. Fatih hoca gibi bir insan bunu yapmaz.”