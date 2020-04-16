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16.04.2020 - 08:21 | | TAKVİM

Arda Turan basın mensuplarını da unutmadı

Ünlü futbolcu Arda Turan, önceki gün de birçok hastaneye maske dağıttı. Bu süre zarfında görevli gazetecileri de unutmayan yıldız futbolcu, önceki gün basın çalışanlarına da maske ulaştırarak takdir topladı.

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, hastaneler için hedeflediği 100 bin maske dağıtımına devam ediyor...

2 araba tutarak, birini Anadolu Yakası'nda bulunan hastanelere dağıtım gerçekleştiren Turan, diğer araç ile de Avrupa Yakası'ndaki hastanelere maskeleri ulaştırıyor. Bu süre zarfında görevli gazetecileri de unutmayan yıldız futbolcu, önceki gün basın çalışanlarına da maske ulaştırarak takdir topladı.

Örnek davranışıyla gönülleri fetheden Arda Turan, maske dağıtımına başladığı ilk gün şu ifadeleri kullanmıştı: Asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum, rütbesi unvanı konumu ayrılmaksızın SAĞLIK PERSONELİMİZE siz gerçek kahramanlarsınız."

Arda Turan basın mensuplarını da unutmadı

Arda Turan basın mensuplarını da unutmadı

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