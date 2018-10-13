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13.10.2018 - 21:44 |

Arda Turan özür dileyecek!

Şarkıcı Berkay ile arasında geçen kavga sonrası kulübünden helallik isteyeceğini açıklayan Arda Turan'ın düzenlenecek bir basın toplantısıyla tüm Türkiye'den özür dileyeceği iddia edildi. Öte yandan Başakşehir yönetiminin Arda Turan'a büyük bir para cezası vereceği belirtildi.

Arda Turan özür dileyecek!
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Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Berkay ile arasında geçen kavga sonrası yaptığı açıklamada, kulübünden helallik isteyeceğini açıklamıştı.

TRT Spor'da Bahri Havadır'ın haberine göre, Başakşehir antrenmanına giden Arda Turan, U21 ile oynanan maçta 40 dakika forma giydikten sonra takım arkadaşları ve teknik heyetten helalik istedi. Ancak bunun kabul görmediğini söyleyen Bahri Havadır, yönetim tarafından Arda Turan'a büyük bir para cezası verileceğini ve yine kulübün organize edeceği basın toplantısında Arda Turan'ın tüm Türkiye'den özür dileyeceğini ifade etti.

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