Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Arda Turan sokağa çıkanlara isyan etti!
22.03.2020 - 15:12 |

Arda Turan sokağa çıkanlara isyan etti!

Arda Turan, evde kal çağrılarına rağmen sokağa çıkan insanlar için sosyal medya hesabından tepki gösterdi!

Arda Turan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Arda Turan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde durmayıp dışarı çıkanlara Instagram hesabından tepki gösterdi.

Turan paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.

Arda Turan sokağa çıkanlara isyan etti

Arda Turan sokağa çıkanlara isyan etti

Cristiano Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

Marouane Fellaini corona virüse yakalandı!

Marouane Fellaini corona virüse yakalandı!

Basketbolda yabancı oyunculara 6 maddelik kontrat

Basketbolda yabancı oyunculara 6 maddelik kontrat

Strasbourg'da Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Strasbourg'da Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Sıradaki Haber