22.03.2020 - 15:12 |
Arda Turan sokağa çıkanlara isyan etti!
Arda Turan, evde kal çağrılarına rağmen sokağa çıkan insanlar için sosyal medya hesabından tepki gösterdi!
Arda Turan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Arda Turan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde durmayıp dışarı çıkanlara Instagram hesabından tepki gösterdi.
Turan paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.