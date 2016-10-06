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HaberlerDünya Kupası Haberleri Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takıma destek
06.10.2016 - 16:50 |

Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takıma destek

Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçlar öncesi A Milli Futbol Takımı'a çağrılmayan Arda Turan ve Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından milli oyunculara başarı dileğinde bulundu.

Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takıma destek
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Barcelonalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla..." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz da başarı diledi

Terim tarafından milli kadroya dahil edilmeyen bir diğer yıldız oyuncu Burak Yılmaz da milli takıma başarılar diledi.

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