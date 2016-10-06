06.10.2016 - 16:50 |
Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takıma destek
Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçlar öncesi A Milli Futbol Takımı'a çağrılmayan Arda Turan ve Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından milli oyunculara başarı dileğinde bulundu.
Barcelonalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla..." ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla...— Arda Turan (@ArdaTuran) 6 Ekim 2016
Burak Yılmaz da başarı diledi
Terim tarafından milli kadroya dahil edilmeyen bir diğer yıldız oyuncu Burak Yılmaz da milli takıma başarılar diledi.
Bugünkü maçta milli takımımıza başarılar dilerim. Hedefimiz Dünya Kupası. Allah yardımcımız olsun.????????— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 6 Ekim 2016