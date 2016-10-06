Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takıma destek

Barcelonalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla..." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla... — Arda Turan (@ArdaTuran) 6 Ekim 2016

Burak Yılmaz da başarı diledi

Terim tarafından milli kadroya dahil edilmeyen bir diğer yıldız oyuncu Burak Yılmaz da milli takıma başarılar diledi.