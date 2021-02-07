07.02.2021 - 09:42 | | Fanatik
Arda Turan ve Marcao'dan küfürlü tezahürat
Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı
Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre, Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı.