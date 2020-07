Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türkiye ile yapacakları maça galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, öğrencisi Yevhen Konoplyanka ile basın toplantısı düzenleyen Shevchenko, yarınki maçın gerilim dolu geçeceğini ifade etti.

Türkiye-Ukrayna maçlarının hiçbir zaman basit bir tempoda geçmediğini belirten Shevchenko, "Türkiye-Ukrayna maçları her zaman hızlı oyun ile ön plana çıkmıştır. Yarın maça galibiyet için çıkacağız. Galibiyet elde edersek bundan memnun olurum ama 1 puan alırsak, buna da hayır demeyiz. Zor bir gruptayız. Her rakip sahaya galip gelmek için çıkıyor. O yüzden alınan her puan değerlidir." diye konuştu.

"Arda Turan yok ama Türk Milli Takımı'nın çok yetenekli futbolcuları var"

Bir basın mensubunun, "Arda Turan'ın kadroda olmaması Ukrayna için nasıl bir fark yaratır." sorusuna Shevchenko, "Teknik direktörün kararına tartışacak bir durumum yok. Saygı göstermek gerekiyor. Arda Turan yok ama Türk Milli Takımı'nın çok yetenekli futbolcuları var." cevabını verdi.

Shevchenko, Fatih Terim'in daha önceden hocası olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Fatih Terim'e çok büyük saygım var. Futbolculuk döneminde benim antrenörümdü. Son 15-20 yıl içerisinde dostluk ve arkadaşlık ilişkisi içerisindeyiz. Bazı dönemlerde birbirimizle görüştük. Kendisine danıştığım konular oldu. Fatih Terim'in dediği gibi iyi bir antrenör olmak için ilerlemeye çalışacağım."

Konoplyanka: "Yarın galibiyet alacağımıza eminim"

Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka ise yarınki maça hazır olduklarını kaydetti. Maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini aktaran Konoplyanka "Kendi oyunumuzu ortaya koyarsak, maçtan galibiyetle ayrılacağımıza eminim." ifadesini kullandı.