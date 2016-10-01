Arda Turan'a af çıkmadı

A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 6 Ekim’de Ukrayna ve 9 Ekim’de ise İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu, Arda Turan yine kadro dışı kaldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Barcelonalı futbolcu ile birlikte, Çin’de gollerini sıralayan Burak Yılmaz’ı da davet etmedi. Galatasaray’ın Kaptanı Selçuk İnan ile bu sezon Beşiktaş’a transfer olan Caner Erkin ile Gökhan Gönül de kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonrasında aralarında Arda’da dahil olmak üzere birçok futbolcuyu Hırvatistan ile oynanan Dünya Kupası elemelerine çağırmayan Terim, bu karşılaşmadan önce “Kişisel olarak kimseyle problemim yok. Zaten hata da bana yapılmadı. Benim üzerimden Türk halkına yapılmıştır. Özür makamı ben değilim. Milli Takım’ın kapısı kendini bu formayı taşıma şerefine hazır ve istekli olan, saha içi ve dışında Milli Takım oyuncusu olmaya yol edinmiş her oyuncuya açıktır” demişti.

Arda da bunun üzerine “Ben milli takım formasını 12 yaşımdan beri şeref ve onurla taşıdım. Bundan sonra da taşımazsam, şerefle ve onurla olur. Fatih Hoca hayatı boyunca inandığı doğrular üzerine yaşadı. Ben de inandığım doğrular üzerine yaşıyorum” açıklamasını yapmıştı.

Terim, A Milli Takım kadrosuna Ömer Toprak’ı dahil ederken, bu futbolcuyla aralarında husumet bulunan Gökhan Töre ise kadro dışında kaldı.

A Milli Takımı aday kadrosu şöyle:

Volkan Babacan, Onur Recep Kıvrak, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Kaan Ayhan, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Hakan Kadir Balta, Ömer Toprak, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Emre Mor, Volkan Şen, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Olcay Şahan, Mevlüt Erdinç, Yunus Mallı, Enes Ünal, Cenk Tosun.

3 Ekim’de toplanıyorlar

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ve 9 Ekim Pazar günü İzlanda ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda yer alan oyuncular, 3 Ekim Pazartesi günü toplanacak.

13.00’te Konya Ramada Plaza Otel’de toplanacak milliler, akşam saatlerinde Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. A milliler, 5 Ekim’de gerçekleştireceği çalışmayla bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Bu karşılaşmanın ardından milli takım kafilesi, 7 Ekim Cuma günü İzlanda maçı için Konya’dan Reykjavik’e gidecek.

Kadroyu beğendi!

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim’in A Milli Takım kadrosuna almadığı Arda Turan, karar açıklanır açıklanmaz yaptığı hamle ile dikkat çekti. Yıldız futbolcu, Milli Takımlar hesabının İnstagram sayfasından yaptığı kadro paylaşımını beğendi.

94: Arda Turan, bu sezon Barcelona’daki oyununu geliştirdi. Özellikle pas konularında isabetini artıran Arda, yüzde 94’lük oranıyla Barça’nın en iyilerinden biri. Ayrıca hücum paslarında da 10’luk ortalamasıyla dikkat çekiyor.