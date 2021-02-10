Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Arda Turan'a ceza kapıda!
10.02.2021 - 10:06 |

Arda Turan'a ceza kapıda!

Fenerbahçe derbisindeki ‘hakareti’ sebebiyle PFDK’ya sevk edilen Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, suçlu bulunması halinde 2-5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak..

ABONE OL

TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı Fenerbahçe derbisinde soyunma odasındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Takvim'in haberine göre, 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa Disiplin Talimatnamesi'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak. PFDK öte yandan Fenerbahçe'yi derbide 'saha olayları', 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle disipline sevk etti. Fenerbahçe İdari Görevlisi Selçuk Şahin de 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilen diğer bir isim oldu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe - Başakşehir sonrası olay Erol Bulut iddiası! 'Radikal kararlar...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Malatyaspor'u ihya eden ikili: Azubuike-Ndayishimiye

Arda Turana ceza kapıda

    Bir göz atalım | Barcelona'nın Copa Del Rey'de Sevilla'ya attığı en iyi beş gol
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Antalyaspor'da hedef; kupada 5'inci kez yarı final
      Antalyaspor'da hedef; kupada 5'inci kez yarı final
    2. Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda
      Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda
    3. 'Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz'
      'Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz'
    4. Şenol Güneş'ten flaş karar! Taylan Antalyalı...
      Şenol Güneş'ten flaş karar! Taylan Antalyalı...
    5. Utah kazanmaya devam ediyor
      Utah kazanmaya devam ediyor
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Espor oyuncusu İsopowerr: En büyük hedefim dünya şampiyonluğu

    Espor oyuncusu İsopowerr: En büyük hedefim dünya şampiyonluğu

    Arda Turan'a ceza kapıda!

    Arda Turan'a ceza kapıda!

    Red Bull M.E.O.’da Türkiye şampiyonları belli oldu

    Red Bull M.E.O.’da Türkiye şampiyonları belli oldu

    Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'yi bekleyen zor fikstür

    Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'yi bekleyen zor fikstür

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet