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07.01.2020 - 13:17 |

Son dakika | Arda Turan'dan flaş açıklama

Medipol Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Arda Turan'dan açıklama geldi. Tecrübeli futbolcu bundan sonra futbol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

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Medipol Başakşehir'in karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Arda Turan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcu, 'Kamuoyuna açıklama' başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün, başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık.

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"Futbol oynamaya devam edeceğim"

Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen profesyonellere ve kulüp personeline gönülden teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim."

 

Son dakika | Arda Turandan flaş açıklama

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