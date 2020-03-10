Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Arda Turan'dan halı saha açıklaması
10.03.2020 - 17:34 |

Arda Turan'dan halı saha açıklaması

Ocak transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde halı sahada görüntüleri çıkmıştı. Yıldız futbolcu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan ve Terim'in kadroda görmek istediği Arda Turan sürpriz bir şekilde Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Herkes sarı kırmızılı ekip sözleşme imzalamasını beklerken Arda transferin sona ermesiyle kulüpsüz kaldı. 

Geçtiğimiz günlerde halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken görüntülenen tecrübeli futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arda Turan bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 

Arda Turan halı sahada ortaya çıktı!Ara transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Arda Turan halı sahada maç yaparken ortaya çıktı.
daha fazla video için

İşte Arda Turan'ın o paylaşımı:

Arda Turandan halı saha açıklaması

Manchester United M.City'e şans tanımadı! 2-0...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti maçı seyircisiz oynanacak

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti maçı seyircisiz oynanacak

Gaston Campi: "Her oyuncunun hayalini kurabileceği yerdeyim"

Gaston Campi: "Her oyuncunun hayalini kurabileceği yerdeyim"

Arda Turan'dan halı saha açıklaması

Arda Turan'dan halı saha açıklaması

Sıradaki Haber