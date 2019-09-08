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08.09.2019 - 10:00 |

Arda Turan'dan Volkan Demirel paylaşımı

Medipol Başakşehirli Arda Turan, futbolu bırakıp Fenerbahçe teknik ekibine katılan Volkan Demirel için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bırakan Volkan Demirel'e yeni görevinde başarılar diledi.

Volkan, 17 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra geçtiğimiz hafta futbolu bırakmış ve sarı lacivertli takımda teknik ekipte görev almaya başlamıştı.

Arda'nın paylaşımı şöyle

Arda Turandan Volkan Demirel paylaşımı

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