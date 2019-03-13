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13.03.2019 - 15:05 |

Arda Turan'ı üzen ölüm...

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından vefat eden Zafer Çika için başsağlığı mesajı yayımladı.

Arda Turan'ı üzen ölüm...
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Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika'nın hayatını kaybetmesi, Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan'ı da yıktı...

Instagram hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan tecrübeli futbolcu, merhum Çika için şu ifadeleri kullandı: "Bu hangi yaz biraderim...! Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirettede gül mutlu ol inşallah... Allah rahmet eylesin..."

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