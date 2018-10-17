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17.10.2018 - 02:30 |

Arda Turan'ın cezası şimdilik 2.5 milyon lira

Başakşehir Yönetimi, olaylara adı karışan Arda Turan’a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Turuncu-lacivertliler, ek karar ve yaptırım hakkını saklı tuttuğunu da duyurdu. Bu ceza, Türk futbolundaki en ağır para cezası olarak tarihe geçti.

Arda Turan'ın cezası şimdilik 2.5 milyon lira
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Medipol Başakşehir, olaylarla gündeme gelen futbolcusu Arda Turan’a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

Arda’nın Emirgan’daki bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili olağanüstü toplanarak turuncu-lacivertli yönetim, öncelikli olarak para cezasına hükmetti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Milli takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.”

Bu ceza, Türk futbolundaki en ağır para cezası olarak tarihe geçti. Durumu değerlendiren M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Olay izin gününde olmuş olsa bile bizim disiplin anlayışımıza göre sabah saatlerinde olduğu için bir suçtur. Başakşehir’in sözleşmeli oyuncusu olduğu için profesyonel yükümlülüklerini yerini getirmesi gerekiyor. TFF herhangi bir ceza yaptırımı uygulamadığı için antrenman ve maçlara devam edecek” diye konuştu.

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