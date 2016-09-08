"Arda'yı Milli Takım'da görmek isteriz"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan’ın yeniden değerlendirileceğine inandığını söyledi.

Gümüşdağ, “Biliyorsunuz, Fatih hocayla dostluğumuz çok eskiye dayanır. Mutlaka bu kararı alırken kendince sebepleri vardır. Benim kişisel görüşüm, bizi dünyada Barcelona’da oynayarak temsil eden, Türkiye’nin tanıtım elçiliğini yapan ve yeteneğine çok inandığım Arda Turan’ın milli takımda olmasında çok büyük fayda görüyorum. Onu her zaman milli formayla görmek isteriz. Ben inanıyorum ki, Fatih hoca bunu tekrar değerlendirecektir” diye konuştu.