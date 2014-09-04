Arjantin Almanya'yı dağıttı!

Almanya Milli Takımı, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olduktan sonra çıktığı ilk maçta Arjantin'e 4-2 yenildi.

Düsseldrof Esprit Arena'da oynanan ve 51 bin 132 biletli seyircinin izlediği özel maçta Arjantin, ilk yarıyı 20. dakikada Sergio Agüero ve 40. dakikada Erik Manuel Lamela'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Güney Amerika takımı 47. dakikada Federico Fernandez ve 50. dakikada Angel Di Maria ile üst üste bulduğu iki golle farkı açtı: 4-0

Almanya kalesinde gördüğü gollerin ardından 52. dakikada Andre Schürrle ile durumu 4-1 yaptı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Almanya Mili Takımı'nın atağında Marco Reus'un şutu direkten dönerken, 78. dakikada penaltı atışı sonucunda Mario Götze topu filelere göndererek skoru 4-2 yaptı.

İŞTE MUHTEŞEM MAÇIN GOLLERİ!

ARJANTİN RÖVANŞI ALDI

2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 yenilen Arjantin bu kez karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Böylelikle Almanya Milli Takımı dünya şampiyonu olduktan sonra ilk mağlubiyetini aldı.

ANGEL DI MARIA YILDIZLAŞTI

Karşılaşmada performansıyla dikkati çeken futbolcu 3 golü hazırlayan ve 1 golü atan Angel Di Maria oldu.

Karşılaşma öncesinde Dünya Şampiyonası'ndan sonra milli takım kariyerini tamamlayan Per Mertesacker, Philipp Lahm ve Miroslav Klose ile antrenörlük görevini bırakarak Alman Milli Takımı'nın sportif direktörlüğüne getirilen Hansi Flick'e plaket verildi.

Bu arada Borussia Dortmund'da forma giyen Almanya Milli Takımı'nın oyuncusu İlkay Gündoğan maçı tribünden izledi.