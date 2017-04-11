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11.04.2017 - 10:14 | | AA

Arjantin Milli Takımı'nda Edgardo Bauza dönemi sona erdi

Süper yıldız Lionel Messi'nin de forma giydiği Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Edgardo Bauza'nın görevine son verildi.

Arjantin Milli Takımı'nda Edgardo Bauza dönemi sona erdi
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Bauza, 2016 Copa America şampiyonluğunun Şili'ye kaptırılmasının ardından istifa eden Gerardo Martino'nun yerine geçen yıl ağustos ayında Arjantin'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Arjantin'in başında 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 8 maça çıkan Bauza, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Deneyimli teknik adam, ülkesi Arjantin'in San Lorenzo takımını 2014'te Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaştırmıştı.

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