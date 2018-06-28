Arjantin'de bayram!

Arjantin’in D Grubu son maçında Nijerya’yı 2-1 yenmesi, ülkede büyük sevinç oluşturdu. Arjantin’de bütün gazeteler, tek bir manşetle çıkarken Messi ve arkadaşlarına övgüler vardı.

Grupta ilk iki maçında bir puan alabilen ve elenme tehlikesi yaşayan Tangocular, 86. dakikaya kadar da büyük sıkıntı yaşadı. Ancak Marcos Rojo’nun ileri çıkarak attığı şık gol tüm ülkede bayram havası yarattı.

Gazetelerin bütün gündemi Arjantin-Nijerya maçı olurken, her gazete aynı fotoğrafı kullandı. Rojo’nun Messi ile paylaştığı gol sevinci öne çıkarıldı. Messi ve arkadaşlarının büyük bir dramdan büyük bir kutlamaya uçtuğu belirtilirken, rakibin Fransa olacağına da vurgu yapıldı.

Başkentte kutlama

Arjantin’in son 16 biletini alması ülkede coşkuyla karşılandı. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te sokaklara kurulan dev ekranlarda maçı izleyen futbolseverler, 86. dakikada Rojo’nun golü ve son düdükle beraber kutlamalar yaptı.

Çılgınca sevinen Arjantinliler, Messi ve arkadaşları için tezahürat yaptı.

Değişiklik talimatı

Karşılaşma esnasında ilginç bir görüntü göze çarptı. Bitime 10 dakika kala yedek kulübesi önüne gelen Messi, Arjantin teknik heyetine bir şeyler anlattı.

Bu sırada teknik direktör Jorge Sampaoli, Messi’nin yanına gelerek, sorular sordu. Hemen bu diyalogların ardından Kun Agüero değişiklik için çağrıldı. Sosyal medyada bu konu öne çıkarılıp, Messi’nin talimat verdiği iddiası gündeme oturdu.









