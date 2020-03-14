Arjantin'de coronavirüs krizi

Tüm dünya futboluna derin etkileri olan coronavirüsü, Arjantin'de krize neden oldu. Salgının yayılması nedeniyle bir çok ülkede futbola ara verilirken, bazılarındaysa seyircisiz oynama yoluna gidildi.

Arjantin'in önde gelen takımlarından River Plate, bu gece sahasında Atletico Tucuman ile oynaması gereken maça çıkmayı reddetti. Gerekçe olarak coronadan kaynaklanan sağlık çekincelerini ileri sürdü.

"KULÜBÜ KAPATTIK' DEDİLER

River Plate kulübünden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Arjantin hükümetinin coronavirus ile ilgili tavsiyelerine de atıfta bulunularak, tüm kulüp tesislerinin cumartesiden itibaren kapatıldığı duyuruldu.

HÜKMEN MAĞLUBİYET VERİLEBİLİR

Arjantin'de futbol maçları iptal edilmezken, corona salgını nedeniyle karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Libertadores gibi uluslararası müsabakalar ise ileri bir tarihe ertelenmişti. Sahaya çıkmayı reddeden River Plate'e ülkedeki futbol disiplin yönetmeliğinin 109. Maddesi gereği hükmen mağlubiyet verilebileceği belirtiliyor.